Ceylan, kendisine ulaşan ve akülü araç isteğinde bulunan Oğuzlar ilçesinden Eyüp Kılıç ve ailesinin isteğini kırmayarak temin ettiği akülü aracı partililer aracılığı ile gönderdi.

Ceylan’ın temin ettiği akülü aracın tesliminde Oğuzlar İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekci, Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Abdulmuttalip Karaoğlan, Mehmet Sivrikaya, Osman Gökçe ve Mahalle Temsilcisi hazır bulundu.

Aile ile telefonda da konuşarak hayır dualarını alan Ceylan, “Belediye Başkanımız ve Teşkilatımız ilçemizin yaşam kalitesini artırmak adına yaptıkları projelerle bizleri gece gündüz arayarak sizler için talep ve isteklerini dile getiriyorlar. Bizler de elimizden geleni yaparak bu istekleri yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayatın her alanında ve her koşulda engelli vatandaşların yaşam standardını ve hayat kalitesini yükseltmek için 20 yıldır yapılan çalışmalarla engellerin birlikte aşıldığını anlatan Ceylan, “Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli vatandaşlarımızın yanlarında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya, huzur ve refahlarını artırmaya devam edeceğiz. Allah, sizlere sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde sevdiklerinizle bir ömür sürmeyi nasip eylesin” şeklinde konuştu.

Bir engelli vatandaşın daha engelsiz bir hayat sürebilmesine vesile olmaktan mutluluk duyduklarına dikkat çeken milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Siz değerli ailemizden istediğimiz tek bir şey var. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ve bizlerden hayır dualarınızı eksik etmeyin” dedi.

Eyüp Kılıç ise akülü aracına kavuşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sayın Vekilim, Rabbim Cumhurbaşkanımızdan ve sizlerden razı olsun. Tekerinize taş değdirtmesin” sevincini dile getirdi. (Haber Merkezi)

