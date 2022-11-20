Gülabibey Mahallesi'nde ikamet eden Erdem ailesinin 8 yaşındaki kızları Elif Erva, 6 yıldır rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyor. Son yıllarda yürüme zorluğu da yaşayan Kübra ve Erkan Erdem çiftinin 2 çocuğundan biri olan Elif Erva Erdem için Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert’ten destek talebinde bulunuldu. Dernek Başkanı Adem Mert de kendisinden akülü araç isteyen ailenin talebini Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a iletti. Yardım talebine duyarsız kalmayan Milletvekili Ceylan, kısa süre içerisinde Elif Erva’nın okuluna daha rahat gidebilmesini sağlayacak akülü aracı temin etti. Ceylan, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Meclis Üyeleri Suat Aydoğan ve Bülent Özdoğan ile birlikte aileyi evinde ziyaret etti. Yürüme zorluğu yaşayan 2. sınıf öğrencisi Elif Erva ile yakından ilgilenen Ceylan, akülü aracını teslim ederken aile ile bir süre görüştü. Hem Elif Erva’nın durumu hem de aile hakkında bilgiler alan Milletvekili Ceylan, Erdem ailesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun yol arkadaşlarına dua etmelerini istedi.

Erdem ailesi, Elif Erva’ya akülü araç hediye eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve buna vesile olan Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert’e teşekkür ettiler.