AK Parti Genel Merkezi tarafından 81 ilde düzenlenen 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte İzmir’e giden Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ilimiz Ortaköy İlçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan Aysel Arslan’ın akülü araç talebini geri çevirmedi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, AK Parti Ortaköy İlçe Başkanı Yusuf Demircan ve Gençlik Kolları Başkanı Eray Çelik, Aysel Arslan’ı ziyaret ederek aracı teslim etti. Video-konferans yöntemiyle Aysel Arslan ile görüşen Ceylan, “Allah sizlere sağlık sıhhat afiyet içerisinde bir ömür sürmeyi nasip eylesin. Bir engelli vatandaşımızın daha engelsiz bir hayat sürebilmesine vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Siz değerli kardeşlerimizden istediğimiz tek bir şey var. O da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan ve bizlerden hayr dualarınızı eksik etmeyin” diye konuştu.

Sevinci gözlerinden belli olan Aysel Arslan ise Ceylan’a teşekkür ederek, “Vekilim, rabbim Cumhurbaşkanımızdan ve sizlerden razı olsun. Tekerinize taş değdirtmesin” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

