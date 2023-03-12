“Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diyen milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı, Türk Milleti’nin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı’mızın, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 102. yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan; “Bilindiği üzere 2021 yılı, bir milletin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş eşsiz tezahürü nedeniyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınladığı genelge ile “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı” olarak kabul edilmiştir. Bu vesile ile belirtmeliyim ki İstiklal Marşımız, yüreği Vatan ve İstiklal sevgisiyle dolu şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinde milletin ruhuna işleyen, bedeli ne olursa olsun diz çöktüğüne, boyun eğdiğine tarihin tanık olmadığı Aziz Türk Milleti'nin işgal güçlerine karşı kutlu kıyamını kelimelerle resmetmesi nedeniyle son derece özel, son derece kıymetlidir” dedi.

“Tarihimizi, milli karakterimizi ve onur mücadelemizi içinde barındıran İstiklal Marşımız, geçmişten günümüze hür yaşayan Türk Milleti’nin özgürlüğüne pranga vurulamayacağını da tüm gerçekliğiyle gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullanan Ahmet Sami Ceylan; “Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Mehmet Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir. Aziz milletimiz, kendisine armağan edilen bu eşsiz marşın her kıtasını, her bir dizesini kalbinin derinliklerinde hissetmeyi sürdürecek, mısralarda yer alan ortak idealleri, ortak duygu birliğini ilelebet muhafaza edecektir. Mehmet Akif Ersoy’un örnek kişiliği, millet sevgisi, mücadele azmi ve bağımsızlık aşkı her zaman yüce Türk Milletine ve Türk Gençliğine rehber olmaya devam edecektir ”dedi.

Ahmet Sami Ceylan; “Bu vesile ile İstiklal Marşı’mızın kabulünün 102. Yıldönümünü kutluyor, ömrünü vatana ve millete hizmete adamış, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları Şad olsun” dedi.