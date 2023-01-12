Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ocak Cumartesi günü Muğla'da yapacağı toplu açılış töreni için hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı en iyi şekilde karşılamak ve ağırlanmasına yönelik yapılan hazırlıkları yöneten Milletvekili Ceylan, heyecanla Cumhurbaşkanının gelmesini beklediklerini söyledi.

Genel merkezin görevlendirmesiyle bölgeye giden Milletvekili Ceylan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in video-konferans yöntemiyle yer aldığı toplantıda Muğla ili Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı Yanında gerçekleştirilecek Toplu Açılış Töreni hazırlıklarını değerlendirdi.

"TÜRKİYE'NIN YÜZYILI BAŞLIYOR"

Milletvekili Ceylan, "Ceddimiz belli, atamız belli, vatanımız belli, toprağımız belli, ezanımız belli, bayrağımız belli. Bizler birbirine kenetlenmiş parmaklar, tuğlalar gibi saflarımızı sıkı tuttukça önümüze hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar, vız gelir. Biliyorlar ki; çılgın Türkler güç ve enerji şahlanması oluştururlarsa, Akif'in İstiklal Marşı'nda ifade ettiği gibi "hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım" sözleri hayat bulacaktır. Eğilmeyen, güdülmeyen ve kendi öz değerleriyle yaşama genine sahip Türklerin, ellerinden siyasi entrikalar ile alınan her özün hesabını soracaklarını ve geri alacaklarını biliyorlar. 2000 yıllık devlet geleneği, 1400 yıllık medeniyet müktesebatı ve Anadolu’da 1000 yıllık varlığıyla köklü bir tarihe sahip olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yaşına ulaşacağı 2023 yılı ülkemiz için yeni bir dönemin de miladı olacaktır. Türkiye'nin yüzyılı başlıyor. Türkiye yüzyılında el ele, gönül gönüle, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmakta kararlıyız” diye konuştu.

Tüm alanlarda, Türkiye'nin huzur ve refahı için yüzyılın işini 20 yıla sığdırdıklarını söyleyen Milletvekili Ceylan sözlerine şöyle devam etti: “Ekonomiden sağlığa, adaletten eğitime, dış politikadan terörle mücadeleye, savunma sanayiinden enerjiye, ulaştırmadan teknolojiye, spordan iletişime tüm alanlarda yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık; ülkemizin refahını, huzurunu, kalkınmasını, demokrasisini ve güvenliğini garanti altına aldık; bağımsızlığımızı pekiştirdik.

Ülkemize yönelik emperyalist hesapları, darbe girişimlerini boşa çıkardık; vesayet prangalarını, bağımlılık tuzaklarını yerle yeksan ettik. Asırlık kayıpları telafi etmek için var gücümüzle mücadele ettik; milletimizi hak ettiği refaha, huzura, emniyete kavuşturmak için gece gündüz çalıştık. Bu mücadelede tek gücümüz, feraset sahibi milletimizin desteği ve güveni oldu. Hamdolsun biz de bu büyük teveccühü ve beklentiyi boşa çıkarmadık. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide eser ve hizmet siyasetimizi sürdüreceğiz.”

“BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN MERKEZİ

BİR AKTÖR HALİNE GELDİK”

Türkiye'nin bölgesinde ve küresel alanda barış ve istikrar için stratejik bir ülke konumuma geldiğini hatırlatan Milletvekili Ceylan, "Artık “istikrarlaştırıcı güç Türkiye“ olarak daha adil bir dünya idealinin bayraktarlığını yapıyoruz. Öte yandan insani yardımdan barış diplomasisine, ortaya koyduğumuz “Türkiye modelleri” ile dünyaya örnek oluyoruz" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI MİLLETİMİZİN YENİ KIZILELMA’SIDIR"

Milletvekili Ceylan, "Türkiye Yüzyılı, sürdürülebilirliğin, huzurun, başarının, güvenin, istikrarın, üretimin, verimliliğin, gücün, dijitalin, iletişimin, bilimin, kalkınmanın, barışın, değerlerin, haklının, şefkatin, gençlerin, istiklalin ve istikbalin yüzyılı olacaktır.

Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda Cumhuriyet’in asıl sahibi cumhurun yüzyılı olacaktır.

Türkiye Yüzyılı milletimizin yeni Kızılelma’sıdır. Bu yolu kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, her kesimden insanımızla hep beraber yürüyeceğiz. İnşallah ülkemizde tesis ettiğimiz güvenden, huzurdan, özgürlük ve kardeşlik ikliminden aldığımız güçle bütün hedeflerimize ulaşacağız” dedi. (Haber Merkezi)

