Ahlatcı, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay ve İl Genel Meclisi Başkanı Fatih Temur'un da hazır bulunduğu ziyarette olağan genel kurulunda dernek başkanlığına seçilen Yıldırım Külcü ve yönetimini tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Ahlatcı, “Allah memleketimize güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Hepimiz bu memleketin çocuklarıyız. Bir talebiniz sıkıntınız olduğunda lütfen bize iletin Ankara'da takipçisi olalım. Telefonum herkeste var. Gece gündüz demeden ulaşabilirsiniz. Bir telefon kadar size yakınım” dedi.

Ahlatcı, daha sonra köy muhtarlarından gelen istek talepleri dinleyerek tek tek not aldı.

Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Yusuf Ahlatcı'ya teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ