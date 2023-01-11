Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Ümit Er, son günlerde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın yaptıkları yatırıma sanki CHP engel oluyormuş gibi açıklamalar yapmasına karşı çıkarak, “Son günlerde 20 yıldır ülkeyi yönetenler yerelde yatırımların önünde CHP’yi bir engelmiş̧ gibi göstermeye çalışıyor. Biz yatırıma, üretime karşı değiliz. Biz önce inşaatın başlatılıp, sonra evrakların düzenlenmesine karşıyız. ‘CHP’ye rağmen yatırım yapıyoruz’ demek ise tam bir dezenformasyondur” şeklinde konuştu.

CHP İl Başkanı Ümit Er, Belediye Meclisi Grubu ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, Belediye Meclisi’nde nelere evet, nelere hayır dediklerini anlattı.

Basın toplantısına; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri, Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız ile CHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

“BİRİLERİ 3-5 MAAŞIN KEYFİNİ SÜRERKEN,

YOKSUL KESİM AÇLIKLA MÜCADELE İÇİNDE”

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Ümit Er, “İçinde bulunduğumuz şu günlerde, 20 yıllık AKP hükümetinin yanlış ekonomi yönetimi işçinin, memurun, emeklinin, esnafın, çiftçinin, sanayicinin ve tüccarın başına bir karabasan gibi çökmüştür. Uygulanan ekonomik modelin neticesinde üreten de memnun değil, tüketen de memnun değil. Ama bir avuç faizci yandaş şirketler, aldıkları ballı ihalelerle hayatından çok memnunlar. 3 – 5 maaşlıların da keyfi yerinde.

Peki geniş halk kitleleri ne durumda? Yoksullukla, açlıkla yaşam mücadelesi veriyor” şeklinde konuştu.

“YATIRIMA ENGEL DEĞİLİZ”

CHP Belediye Meclisi Grubunun kesinlikle yatırımlara engel olmadığını, karşı da çıkmadığını anlatan Ümit Er, Belediye Başkanının son günlerde yatırımlara sanki CHP engel oluyormuş gibi algı yaratmaya, bu hususu öne çıkarmaya çalıştığına değindi.

Ümit Er, “CHP Belediye Meclisi Grubunda milletin hayrına olana işlere evet, hayrına olmayan veya kişisel düzenlemelere de hayır diyoruz. Belediye Başkanının ‘CHP grubuna rağmen yatırım yapıyoruz’ şeklindeki sözünü de kabul etmiyoruz” ifadesini kullandı.

“BİLDİĞİNİZ BELGE, BİLGİ VARSA AÇIKLAYIN”

Ümit Er, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ayrıca kendi içlerinde de kendilerinden bir önceki dönemle ilgili bazı ithamlarda bulunuyorlar.

Yerel yönetimde aynı partinin farklı dönem belediye başkanları birbirine çeşitli ithamlarda bulunuyor. Belediye Başkanı, “adı yolsuzlukla, hırsızlıkla anılanların sonunu maalesef gördük” diyor. Bildiğiniz bir şeyler varsa, belge, bilgi açıklayın, kamuoyu aydınlansın. Ya da suç duyurusunda bulunun. Yoksa, kayıkçı döğüşü yapmayın, gidin ötede oynayın. Bizler Çorum’un sorunlarını, eksiklerini, yapılması gerekenleri yıllarca söyledik, yine söylemeye devam edeceğiz.” (Nurdan AKBAŞ)

