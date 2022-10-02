AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, İl Başkan Yardımcısı Gökhan Kahriman, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sebiha Üstün, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Saim Şenocak ve teşkilat üyeleri ile birlikte 2023'e doğru “Şehir Buluşmaları” programı kapsamında Samsun’un Atakum İlçesi’nde ev ziyaretlerinde bulundu.

CEYLAN, İLÇENİN ULU ÇINARLARINI ZİYARET ETTİ

İlçenin ulu çınarlarından Fahrettin Ulusoy ve eşi Nevin Ulusoy isimli vatandaşları evlerinde ziyaret eden Milletvekili Ceylan, onlarla sohbet ederek, hal ve hatırlarını sordu.

Daha sonra Atakum İlçesi’nde esnaf ziyaretleri yapan Milletvekili Ceylan, esnafa hayırlı işler dilerken, alış veriş yapmaya gelen vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.

"BU ÜLKEYİ BÖLMEYE ÇALIŞANLARA ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Bu ülkedeki demokratikleşmeyi, özgürlüğü, refahı, birliği, beraberliği, kardeşliği kolay kolay elde etmediklerini, bu uğurda çok bedeller ödendiğini anlatan Ceylan, bu huzuru ve barışı bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini açık şekilde belirttiklerini söyledi.

CEYLAN, ATAKUM TEŞKİLATI İLE BİRARAYA GELDİ

‘2023'e Doğru Şehir Buluşmaları’ kapsamında Samsun’un Atakum ilçesini ziyaret eden Ceylan, burada ‘Değerlendirme ve İstişare’ toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya, İlçe Ana Kademe yönetimi, Gençlik Kolları Başkanı ve yönetimi, Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi, belediye meclis üyeleri ile mahalle başkanları katıldı.

Milletvekili Ceylan toplantıda, “Millete hizmet davamızın sancaktarlığını yapan fedakar dava ve yol arkadaşlarımı saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Rabbim kutlu davamızı mübarek kılsın. Zaferlerle taçlandırsın” şeklinde konuştu.

“GİRMEDİK GÖNÜL BIRAKMAYACAĞIZ”

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana sahada bulunduklarını ifade eden Ceylan, milletin desteğiyle 20 yıldır iktidarda olan güçlü bir parti olduklarını söyledi.

Saha çalışmalarına güç vermek, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla günübirlik yoğun çalışmalara başladıklarını kaydeden Ceylan, sıkılmadık el, girilmedik gönül ve çalınmadık kapı bırakmayacaklarına vurgu yaptı.

“HEDEFİMİZ TÜRKİYE’Yİ 2023-2053-2071 VİZYONUNA TAŞIMAK”

Bu ülkede hizmet ve eser siyaseti üretenlerin her zaman kazandığını ifade eden Ceylan, sadece laf, yalan ve algılarla iş yapmaya çalışan veya siyaset yapmaya çalışanların her zaman kaybettiğini dile getirdi.

Tarihte milletin, Türkiye'ye hizmet eden, yenilik, demokrasi, özgürlük, birlik, beraberlik ve kardeşlik getirenleri başının tacı ettiğine dikkati çeken Ceylan, bu anlayışla hareket ettiklerini, bundan sonra da birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yollarına devam edeceklerini vurguladı.

Amaçlarının bu millete hizmet etmek olduğunu, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedefledikleri 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarına taşımak olduğunu aktaran Ceylan, bu kararlılıklarından bir adım dahi geri adım atmadıklarını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)