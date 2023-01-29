İYİ Parti’de ilçe kongrelerinin tamamlanması, sonrasında ise il kongresinin yapılarak yeni yönetimin belirlenmesinin ardından seçim hazırlıkları da hızlandı.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, ilçe başkanları ile değerlendirme toplantısı yaparak bazı kararlar aldı. Parti binasında İl Başkanı Yıldız’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya; Merkez İlçe Başkanı Av. Orhan Odabaş, bazı İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilçe başkanları katıldı.

Toplantıda parti çalışmaları, seçim hazırlıkları, sandık güvenliği ve bundan sonra izlenmesi gereken yol değerlendirilerek seçim startı verildi.

İyi Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, “İYİ Parti milletimizi yönetmeye geliyor. Az kaldı. “Yeter söz milletindir” diyeceğiz. Bu harami düzeni milletimizle birlikte sandıkta değiştireceğiz. İYİ Parti, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş değerlerinin; gelecek hayallerinin, kadim devlet emanetinin emin elidir! Devletimizin sırtında kambur, milletimizin ayağında diken, ülkemizin önünde engel olan iktidarın karşısında; Türkiye çözümsüz değil. Atatürk'ümüzden aldığımız ilhamla, Cumhuriyet değerlerimizden aldığımız feyzle, milletimizin kutlu iradesinden aldığımız güçle biz varız” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

