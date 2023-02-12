Depremin ilk saatlerinden itibaren başta Belediye olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile istisnasız tüm sivil toplum kuruluşlarının ve halkın seferber olduğunu dile getiren Necat Yazıcı, “Bu süreçte platform düzeyinde ta en başından itibaren bünyemizdeki sivil toplum kuruluşları olarak sahada milletimizin büyük yardımseverliğini ve çabasını gölgelemeyecek şekilde herhangi bir isim zikretmeksizin katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ayrı ayrı çabalar göstermektense platform olarak başta Belediyemizin, Kızılay’ın ve AFAD’ın çalışmalarına destek olduk; sosyal medya kanallarımızda da birlik ve beraberliğimizin bozulmaması ve herhangi bir dikkat dağınıklığına yol açılmaması için tüm imkanlarımızı buralara kanalize ettik.” ifadesini kullandı.

İDP Sözcüsü Yazıcı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Diğer taraftan kısmi normalleşmenin ardından bizi depremzede ailelerin misafir edilme süreci bekliyor. Deprem bölgesindeki hayat eski düzenine dönene kadar muhtemeldir ki pek çok mağdur aile ilimizde misafir edilmek durumunda olacaktır. Bu konuda da kıymetli hemşehrilerimizle birlikte, başlattığımız çalışmalarla üzerimize düşeni layıkıyla yapma gayreti içerisinde olacağız.”

(Haber Merkezi)

