AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Denizli’de partisinin Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı’na katıldı. AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından hazırlanan Teşkilat Akademisi programı kapsamında gerçekleştirilen eğitim çalışması, Denizli Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Programa Milletvekili Ceylan’ın yanı sıra, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yüksel Güngör, Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar, Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Nalier ile teşkilat üyeleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, “Bugüne kadar olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde inşa etmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin her döneminde vesayet yoluyla ciddi sıkıntılar çektiğini vurgulayan Milletvekili Ceylan, “Şehit Başbakan Menderes’in ‘Yeter söz milletin’ diyerek başlattığı demokrasi ve kalkınma hamlesi idam sehpasında kesintiye uğradı. Rahmetli Özal’ın ‘Devlet, millet içindir’ diyerek ülkeyi tekrar demokrasi ve kalkınma rotasına sokma girişimi koalisyon dönemlerinin kaosu içinde kaybolup gitti. Aynı şekilde rahmetli Demirel’in, rahmetli Ecevit’in, rahmetli Erbakan’ın, rahmetli Türkeş’in ülke ve milletin hayrı için başlattıkları girişimler hep darbe ve vesayet duvarına çarptı. Ülkemiz vesayet yoluyla cumhuriyetle demokrasiyi birleştirmekten hep kaçınan, hatta bunları birbirinin alternatifi gibi göstermeye çalışan bir zihniyetin elinde ciddi sıkıntılar çekti” diye konuştu.

AK Parti’nin 20 yıl boyunca millete hizmet için çalıştığını dile getiren Ceylan, “Milletimizin teveccühü ile ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002 Kasım’ında işte böyle bir Türkiye mirası devraldık. Elbette Cumhuriyetimizin ilk 80 yılında da başlatılan, bir kısmı neticeye ulaştırılan güzel işler vardı. Ama ülkemizin ulaşmış olması gereken kalkınma ve milletimizin sahip olması gereken demokrasi seviyesiyle bulunduğumuz yer arasındaki fark çok büyüktü. Biz işte bu anlayışla Türkiye’yi 20 yıl boyunca hep durmak yok, yola devam diyerek büyüttük, geliştirdik, güçlendirdik, zenginleştirdik. Tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi yeri geldiğinde bize canı pahasına sahip çıkan milletimizin desteğiyle ülkemizin asırlık kayıplarını 20 yılda telafi edecek çalışmalar gerçekleştirdik. Biz sizin gibi kuklalarla değil, ipinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

2023 YILINDA TÜRK MİLLETİ SEVDALILARINI MAHCUP ETMEYECEKTİR

Ceylan, Cumhur İttifakı’nın davasını yok etmek için çalışanlara milletin cevap vereceğini belirterek, “Cumhur İttifakı’nı milli dava ve siyasi mücadelesini kundaklamak için ellerini ovuşturanlara Türk milleti zamanı geldiğinde, siyaset cambazlarına günlerini gösterecek, bunları sandıkta rezil edecektir. Türkiye'yi durduracaklarmış! Bunu asla başaramayacaklar. Emperyalist emel sahipleri boşuna heves etmesin. Türk milleti ne duracak ne yorulacak ne de milli mücadelesinden yılacaktır. Bu millet geçmişte olduğu gibi 2023 yılında da Türk milleti sevdalılarını mahcup etmeyecektir. Gayri milli düşünen, ülkesine hasım olan, ülke düşmanlarıyla siyasi ikballeri için pazarlık yapan, tüm siyasileri mağlubiyetle tanıştıracaktır. Milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılıyla zirveye çıkartıp, ardından da inşallah mücadele bayrağını devredeceğimiz gençlerimizin adım adım bu vizyonu inşasına şahitlik edeceğiz. Bunun dışında başka hiçbir beşeri hırsımız, hiçbir dünyevi kaygımız, hiçbir beklentimiz olmadığının bilinmesini isterim” dedi.

Türkiye Yüzyılı hedefinin yeni bir başlangıç olduğuna dikkat çeken Ceylan, “Türkiye Yüzyılı; kimlik siyaseti yerine birlik siyasetidir, kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyasetini, inkâr siyaseti yerine kucaklama siyasetini, tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyasetini, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini ikame etmenin adıdır.

Türkiye Yüzyılı; hakiki icraatları samimi kabullerle buluşturmanın, insani değerleri ideolojik fanatizmin önüne geçirmenin, hakkı teslim etmeyi bağnazlığa yeğ tutmanın, gerçeklere sırtını dönenlerin yönünü hakikate çevirmenin, böylece hep birlikte daha büyük hedeflere yöneleceğimiz yeni bir başlangıcın adıdır. Katıldığımız açılış törenlerinin ardından mutlaka alıp arşivimize koyduğumuz her makası, ülkemizin kalkınma adımlarının birer izi olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti’nin 20 yılda reformlar yaptığına değinen Ceylan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizdeki her bir ferdin şahsımı ve siyasetimi takdir etmeyerek tercihini farklı yönde kullanma hakkı elbette vardır.

Bizim tek isteğimiz şu gerçeklerin teslim edilmesidir; bugün ülkemizde evladının anasınıfından üniversiteye kadar tüm kademelerde en iyi eğitimi almasını isteyen her aile bu imkâna isterse hiçbir maddi külfete girmeden sahiptir.

Sağlık sorunu yaşadığı için hastaneye giden insanımız teşhisi, tedavisi, ilacıyla dünyada emsali olmayan bir hizmeti en kaliteli ve ücretsiz bir şekilde almaktadır.

Yaşlı ve engelli gibi dezavantajlı vatandaşlarımıza evde bakım dâhil her türlü hizmet sunulmakta, düşük gelirli ailelerimiz kapsamlı yardımlarla desteklenmektedir.

Gözü gibi bakıp büyüttüğü evladını askere gönderen anne-babalar çocuğunun başını ezdiğimiz terör örgütünün tehdidine maruz kalmayacağını bilmektedir.

Evini doğal gazın kolaylığı, temizliği ve ekonomikliğiyle ısıtan, mutfağında, banyosunda aynı imkâna sahip kardeşlerimiz hayatlarını konforla sürdürmektedir.

Barajlarda, göletlerde, sulama tesisleriyle donattığımız topraklarımızın bereketiyle üretimi artan, kazancı çoğalan çiftçimizin refah düzeyi yükselmektedir.

2023 hedeflerimize,2053 ve 2071 vizyonumuza uygun bir Türkiye'yi milletçe el ele inşa edeceğiz. Kutlu mücadelemizi zafere ulaştırana kadar hak bildiğimiz yolda yürümeyi sürdüreceğiz.

Başkanımız Yüksel Güngör nezdinde bizlere gösterdikleri samimiyet ve içtenlik içerisinde müstesna gönüllerinde yer veren tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Allah sizlerden razı olsun.

Gecesini gündüzüne katarak vatanı, bayrağı, milleti, devleti ve ezanı için aşından işinden, evinden ocağından, çoluğundan çocuğundan zaman ayırarak bu kutlu davaya gönül vererek hizmet eden siz değerli kardeşlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye Yüzyılı, Türkiye’nin yeni yüzyılı. Sevdasıyla aynı güç, aynı azim ve aynı heyecanla 2023’e doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz İnşallah.”