AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan programı kapsamında Ceylan’a İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş ile birlikte yeni restore edilen dikiciler arastasını ve Ulu Cami civarındaki esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla hasbihal yapan Milletvekili Ceylan, ziyareti sırasında bazen hükümetin icraatlarını anlatıyor, bazen de esnafın istek ve taleplerini dinliyor.

Kimi vatandaşlar Milletvekili Ceylan’dan taleplerde bulundu, kimi hükümetin çıkardığı yasa ve uygulamalar için teşekkür etti. Taleplerle ilgili notlarını alan Milletvekili Ceylan, aldığı notları ilgili gereğini yerine getirdi.

Hiçbir zaman milleti seçimden seçime hatırlayan bir kadro olmadıklarının altını çizen Milletvekili Ceylan, AK Parti için seçim çalışmalarının bir önceki seçim gününün ertesi sabahı başladığını kaydetti.

“ESNAF VE MİLLETİMİZAK PARTİ’YE GÜVENİYOR”

Esnafın partilerine güvendiğini belirten Ceylan, “Esnafımızın derdini her zaman kendi derdimiz olarak gördük. Yaptığınız iş ile üretim yaparak, çalışarak ülkemize şehrimize önemli seviyede bir katkı sunuyorsunuz. Esnaflarımızın zenginliği, üretimi, kalkınması bu ülkeye, bu şehre katkı sunuyor. Dolayısıyla esnaflarımızın işini kendi işimiz, zenginliğini de kendi zenginliğimiz olarak görüyoruz. Esnaflarımız dünya genelinde yaşanan akaryakıt fiyatlarının artışından rahatsız ancak bunu da çözecek partinin AK Parti olduğunu görüyor” dedi.

“ESNAFIMIZ ÜLKENİN BİRLİK BERABERLİĞİNİN ÇİMENTOSU”

Ülkedeki tüm esnaf ve sanatkarları ülkenin “kilit taşı”, birlik ve beraberliğin “çimentosu” olarak gördüklerini dile getiren Milletvekili Ceylan, “Bizim gözümüzde esnaf, hanelerimizin hariçteki üyesidir. Kapıdan dışarıya adımımızı attığımız andan itibaren onlarla her gün yüz yüze, ruberu ilişki içinde hayatımızı sürdürüyoruz. Esnaf, alışveriş ettiğimiz bakkaldır, manavdır, pazarcıdır, kasaptır, kırtasiyecidir, züccaciyedir, hırdavatçıdır, tuhafiyecidir, büfecidir, fırıncıdır, sarraftır. Esnaf, tıraş olduğumuz berberdir, hanımlar için kuafördür, yemek yediğimiz lokantacıdır, pastanecidir, yolculuk yaptığımız taksicidir, dolmuşçudur, otobüsçüdür. Esnaf, çay içtiğimiz kıraathanecidir, elbisemizi diktirdiğimiz terzidir, ayakkabımızı yaptırdığımız kunduracımızdır. Kırığımızı döküğümüzü toparlayan tamircidir. Velhasıl esnaf, hayatımızın her anında birlikte olduğumuz kişidir. Derdimizi de sevincimizi de onlarla paylaşırız, gerektiğinde yardım isteriz, gerektiğinde yardımına koşarız” diye konuştu.

Özellikle geçtiğimiz Ağustos ayında kur, faiz, enflasyon üçgeninde yürütülen ekonomik saldırı sebebiyle ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydeden Milletvekili Ceylan, bu saldırılara karşı milletle, esnaf ve sanatkarlarla birlikte mücadele etmek yerine fırsatçılık yapmaya kalkan birileri çıktığını söyledi.

Sıcak ve samimi sohbetlerin gerçekleştiği ziyaretlerde, vatandaş ve esnafla yaklaşan seçim süreci üzerine de konuşmalar da yapıldı.

“SEÇİMİ KAZANACAKSAK KENDİ GAYRETİMİZLE KAZANACAĞIZ”

2023 yılında yapılacak seçimi kazanmakta kararlı olduklarını vurgu yapan Ceylan sözlerini; “Kazanacaksak kimseden medet ummadan, kimseden inayet beklemeden, kendi gayretimizle kazanacağız. Şuna inanacağız: 'Bütün tuzakların üzerinde bir tuzak vardır, o da Rabb'imizin tuzağıdır.' Biz buna inandık ve bununla yola devam ediyoruz. Sandıktan yine birinci parti olarak çıkacaksak bunu milletimizle olan muhabbetimizi daha da güçlendirerek gerçekleştireceğiz” ifadeleri ile tamamladı.



(Volkan SINAYUÇ)