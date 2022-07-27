Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Samsun’da görüştü.

Belediye Başkanı Şahiner, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Samsun programına katıldı.

Başkan Şahiner, “Liderimiz Sayın Meral Akşener'in Samsun programına katılıp, Samsun'lu hemşehrilerimizin teveccühlerine şahit olduk. Milletimiz sandık istiyor, az kaldı İYİ Parti geliyor” dedi.

Başkan Şahiner program kapsamında İyi Parti Genel Merkez yöneticileri ve milletvekilleri ile de biraraya gelerek sohbet etti.

(Volkan SINAYUÇ)