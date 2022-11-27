Sunguroğlu Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek hem sohbet edip hem de taleplerini dinleyen Ahlatcı, “Yapılan hizmetler hakkında bilgilendirmek ve vatandaşlarımızla bir araya gelmek üzere ziyaretlerimize devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Öğretmenler Günü vesilesi ile Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci’yi ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü tebrik eden Ahlatcı, “İlçemize eğitim, öğretim alanında yaptıkları hizmetler için tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ahlatcı, Sungurlu ziyaretinin son durağında AK Parti Sungurlu Teşkilatı ile bir araya geldi. Burada yapılan değerlendirme toplantısında konuşan İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Teşkilatlarımızın Cumhurbaşkanımız ve milletimizle olan uyumu, dünya siyaset tarihi için bile gıpta edilecek bir bağdır. Gece gündüz demeden özveri ile çalışan yol arkadaşlarımızın enerjisi, geleceğe dair umudumuzun en büyük dayanağıdır” dedi.

“Millet için milletle beraber kazanmak, AK Parti kadrolarının şuuru ve dava anlayışıdır” ifadelerini kullanan Ahlatcı, “Bizim yürüdüğümüz yol işaretlerle doludur. Bizim attığımız adımlarda büyük ve güçlü Türkiye sevdası vardır. 2023 seçimleri teşkilatımız için sadece bir duraktır, rekor oy ile kazanacak ve millete hizmet yolunda koşmaya devam edeceğiz. Bizim en önemli gücümüz, birbirimize olan inancımız, çalışma gayretimiz ve istikametimizde kararlılığımızdır” şeklinde konuştu.

Sungurlu ziyaret programında İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya; İl Başkan Yardımcıları Ali Evlüce, Ercan Daşdan, Mustafa Gökgöz, Abdulkadir Karakuş, Etem Ertan Doyran, Muhammet Durak Çelik, Ahmet Aytuğ Kahramantekin, Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nejla Kayretli, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Kalınsazlıoğlu ve İlçe Yönetim Kurulu eşlik etti. (Haber Merkezi)

