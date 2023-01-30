6'lı Masa, 9 ana başlıktan oluşan mutabakat metnini Ankara’da geniş katılımlı bir toplantı ile paylaştı.

Mutabakat metninde 2 binin üzerinde madde yer alıyor.

“Yarının Türkiyesi İçin Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı” Ankara’da yoğun bir katılım içerisinde gerçekleştirildi.

Toplantıya; Çorum’dan da Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin il başkanları, belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar başta olmak üzere Çorum’dan da geniş katılımın sağlandığı toplantıda 6 siyasi partinin liderleri, mutabakat metnini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal olmak üzere 6 siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantıda açıklanan metinde 9 ana başlık, 2 binin üzerinde maddenin yer alıyor. Bu metin aynı zamanda muhalefetin seçim beyannamesi olma özelliği taşıyor.

Mutabakat metni "Hukuk Adalet ve Yargı", "Kamu Yönetimi", "Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim", "Ekonomi, Finans ve İstihdam", "Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm", "Sektörel Politikalar", "Eğitim ve Öğretim", "Sosyal Politikalar", "Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları" başlıkları altında toplandı. Toplantı öncesinde hazırlanan "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" kitapçığı salondakilere dağıtıldı. 240 sayfalık ana başlık, 75 alt başlık, 2300'den fazla somut hedef yer alıyor.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME GEÇİLECEK

Ortak Mutabakat metninde öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

“Etkin ve katılımcı bir yasama, istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme, bağımsız ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem için Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçeceğiz.

Bir yasama yılında en az 20 gün, gündemi muhalefet tarafından belirlenen genel görüşme açılabilmesini sağlayacağız.

TBMM'de başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilen Kesin Hesap Komisyonu kuracağız.”

“CUMHURBAŞKANI 7 YIL SÜREYLE BİR DÖNEM SEÇİLECEK, PARTİSİ İLE İLİŞİĞİ KESİLECEK”

“Kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak Cumhurbaşkanına sadece 'geri gönderme yetkisi' tanıyacağız.

Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle bir dönem seçilebilmesine, seçildikten sonra partisi ile ilişiğinin kesilmesine ve görev sonrasında aktif siyasete dönmemesine ilişkin düzenleme yapacağız.

Olağanüstü hal kararnamelerine son verecek, OHAL süresini altı aldan iki aya düşüreceğiz.

Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturacağız.

Çoklu baro sistemine son vereceğiz.

Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız.

Düşünce, kanaat ve ifade hürriyetlerini güçlendireceğiz. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz.

Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz.

Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılmasında TBMM'nin iznini zorunlu hale getireceğiz.

TBMM'de 'Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu' kuracağız.

Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede 'Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi'ni kuracağız.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına tam uyum sağlayacak ve ülkemizi 'gri listede'den çıkaracağız.

Vergi cennetleri listesini ve kara paranın aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz.

Siyasi Etik Kanunu'nu çıkaracak, TBMM bünyesinde Siyasi Etik Komisyonu kuracak, grubu bulunan siyasi partiler bünyesinde siyasi etik kurulları oluşturulmasını düzenleyeceğiz.

Türkiye Varlık Fonu'nu kapatacağız.

Bakan yardımcılıkların kaldırıp, müsteşarlık sistemini kuracağız.

Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz.

Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları ve ofisleri lağvederek görev ve yetkilerini ilgili bakanlık ve kurumlara devredeceğiz.

Bakan Yardımcılarını kaldırıp müsteşarlık sistemini kuracağız.

Bakanlıklarda belirli konularda sorumlu birden fazla müsteşar atanmasını mümkün hale getireceğiz.

Düzenleyici ve Denetleyici kurumların idari ve mali bağımsızlıklarını sağlayacak, yürütmenin müdahalelerine karşı koruyacağız.

Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarda liyakat, şeffaflık, tarafsızlık, çoğulculuk, hesap verilebilirlik ve ulaşılabilirlik ilklerini esas alacağız.

Kurumlara yapılacak atamalar ile kurumların denetiminde TBMM'nin daha belirleyici ve etkin olmasını sağlayacağız.

Düzenleyici ve Denetleyici kurumlarda çalışanların düzenledikleri sektörlerdeki kuruluşların yönetim kurullarında görev almalarını önleyeceğiz.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na üye seçim yöntemin çoğulculuğu sağlayacak şekilde değiştirecek, kurulun tarafsızlığını ve özerkliğini güvence altına alacağız.

SPK'nın yetkilerini artıracak sermaye piyasalarında manipülasyon ortamının oluşmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu'nu kuracağız.

Türkiye Şeker Kurumu'nu kuracağız.

Enflasyon, iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz.

Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi en az iki kadına çıkaracağız.

Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız.

2018 sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız.

Merkez Bankası bağımsızlığına müdahaleye ve yetki sorumluluk çatışmasına yol açan, hiçbir işlevselliği bulunmayan Finansal İstikrar Komitesi'ni kaldıracağız.

Cumhurbaşkanlığı'nın kullanımındaki uçak sayısını azaltacağız.

Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonel gücünü artıracağız.

Esnafımıza, emekli olması için geriye doğru borçlanma imkanı sağlayacağız.

Kanal İstanbul projesini, göreve başladığımız gün iptal edeceğiz.”

Altılı masanın adayı ise 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak toplantının ardından duyurulacak. (Haber Merkezi)