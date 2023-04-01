Görüşme sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahiner, Millet İttifakı’nın Çorum’da en az 2 milletvekili çıkaracağını söyledi.

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, İYİ Parti Genel Merkezinde Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun’u ziyaret etti. Seçim çalışmaları hakkında istişarede bulunan ikili, Çorum’da Millet İttifakı’nın en az 2 vekil çıkacağına hem fikir olduklarını ifade ettiler.

Görüşme sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Yerel Yönetimler Genel Başkanımız Meyin Ergun'u Genel Merkezimizde ziyaret edip, güncel konular ve çalışmalarımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Millet İttifakı’nın Çorum’da en az 2 milletvekili çıkaracağı konusunda hem fikiriz.

Sayın Başkanımıza, ilgisi ve hoş sohbetinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu görüşmelerimiz seçim süresince devam edecektir" ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)