Hem işverenin, hem de çalışanların sorun ve taleplerini dinleyen, sorunları sahada tespit eden milletvekili adayları, Millet İttifakı iktidarında çalışma hayatına ilişkin yapacakları projeler hakkında bilgi vererek, asgari ücretin enflasyona yenilmeyeceğini dile getirdi.

CHP Milletvekili Adayları; Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat ve Seyit Ahmet Güher, Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk olarak Belinay Tekstil ve Doğuş Tekstil firmalarını ziyaret etti. Milletvekili Adayları ve beraberindekiler, bazı fabrika ve tesisleri de ziyaret ederek hem çalışanların 1 Mayıs Emek ve Demokrasi Bayramını kutladı, hem de sorunlarını dinledi.

Milletvekili adayları, asgari ücrete yılda bir defa değil, Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere her 6 ayda bir zam yapılacağını, asgari ücretin enflasyona yenilmeyeceğini, ücret belirlemesi yaparken enflasyon ve refah payını dikkate alacaklarını anlattı.

Kıdem tazminatının önündeki engellerin de kaldırılacağını dile getiren milletvekili adayları, kadın ve genç istihdamını teşvik edeceklerini bildirdi.

Adaylar, “İş cinayetleriyle etkin bir mücadele programı hayata geçireceğiz. İş cinayetlerini kader olmaktan çıkartacağız. Yaşanan iş kazalarını dikkate alarak tehlikeli sınıfta yer alan iş kollarına yeniden düzenleme getireceğiz. Meslek hastalığı tanımını yeniden düzenleyeceğiz. Meslek hastalığı hastanelerinin sayısını artıracağız. İşçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesinde sendikalar, meslek odaları ve üniversitelerin katılımıyla özerk, demokratik bir kurumsal yapı oluşturacağız. İşyeri hekimlerinin ve iş sağlığı uzmanlarının bu kurumsal yapıya bağlı olmasını sağlayacağız” dediler.

Milletvekili adayları, daha çağdaş, daha özgür, barış ve huzur dolu bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceklerini bildirerek, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek istedi.

Ziyaretlere ayrıca; Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, milletvekili aday adayları Zehra Benli, Hasan Eray Tüfekçi, Özge Yıldırım ile bazı parti yöneticileri de katıldı.