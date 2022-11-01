Belediye Meclisi’nin dün gerçekleştirilen oturumunda Millet Bahçesi yapılacak alanla ilgili imar planı değişikliği teklifi görüşüldü. Söz konusu değişiklik öncesi süreç hakkında bilgi veren Başkan Aşgın, 35 bin metrekarelik alana yapılacak olan Millet Bahçesi için 1. etap ihalenin 28 Ekim’de Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yapıldığını açıkladı.

2. etap ihalenin ise kapalı otoparkı da kapsayacak şekilde Çorum Belediyesi tarafından yapılacağını bildiren Aşgın, bunun için bakanlıktan 25 milyon liralık maddi bir destek aldıklarını söyledi. (Taner ŞİMŞEK)

