Çorum’un geleceğini yakından ilgilendiren Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu ve müştemilatını kapsayan yaklaşık 6 hektarlık alana yapılacak olan “spor temalı millet bahçesi projesi” için yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Belediye Meclis Üyesi Av. Ahmet Özdel’in söz konusu alanda yapılan değişikliklerin tamamı ve tüm alan yönlerinden iptali ile imar düzenlemesinin yürütmesinin durdurulması talebiyle Çorum İdare Mahkemesi’ne açtığı davada karar çıktı.

Bölgede yapımı devam eden projeye itiraz eden Av. Ahmet Özdel, mahkemenin projede ticaret alanı olarak işaretlenen yerin imar mevzuatına, imar kanununa, şehrin ve şehirde yaşayanların çıkarlarına ve kamu yararına uygun olmadığı, planın teknik şartlara uygun olarak yapılmadığı gerekçesiyle yürütme kararı aldığını aktardı.

Mahkemenin durdurma kararının bir başka gerekçesinin ise 10 yıllardır bu alanda kamusal sporlar yapılması olduğunu belirten Özdel, “Burada Dr. Turan Kılıççıoğlu Stadyumu vardı. Burada futbol maçları oynanıyordu. Buralarda açık sahalar vardı. Güreş eğitim merkezi vardı, bunların tamamı bu imar planında yıkım kararı alındı. İdare Mahkemesi verdiği kararda dedi ki ‘Siz buraya sportif bir millet bahçesi yapıyoruz diye imar planlaması düzenlemişsiniz ama kamusal spor kısmını gözardı etmişsiniz. Bu nedenle buradaki çevre halkının Çorum halkının çıkarına değildir bu iş, bu planın iptal edilmesi gerekir diye yürütmenin durdurması kararı verdi.” dedi.

Özdel, Avukat Teoman Şahin ile birlikte açtıkları bu davaların tamamında buradaki spor salonları özellikle açık sahaların eklentisi durumundaki bölümlerin yıkılmaması gerektiğini, buralar yıkılmadan yürütme durdurma kararı verilmesi gerektiğini ısrarla belirtmelerine rağmen aylarca İdare Mahkemesinin bu süreci oyaladığını savundu.

BELEDİYEYE ÇAĞRI YAPTI

Çorum Belediyesi’ne çağrı yapan Özdel şunları söyledi:

“Bugünden sonra Çorum Belediyesi’nin yapması gereken husus şudur; kanuna, Çorum halkının çıkarlarına, mahallenin çıkarlarına uygun, rant yaratmayan kamusal spor alanlarının yoğun olduğu bir imar planlaması düzenlemesi yapıp, buranın tamamının yeşil alan, park ve spor tesisleri yapması gerekir. Bu artık yasal bir zorunluluk haline geldi. Çorum halkına şunu söylemek istiyoruz, artık burada inşaat yapılamaz. İnşaat işlerinin durdurulması lazım. Mahkemenin aradığı şartlarda bir imar planı yapıldıktan sonra o imar planı kesinleştikten ve onaylandıktan sonra çalışmalara devam edilmesi gerekir. Bu nedenle Çorum halkının duyarlı olması ve bu süreci takip etmesi gerekir.”