Söz konusu alanın tamamının yeşil alan olması gerektiğini kaydeden Özdel, “Bu parkı da Hıfzı Veldet Velidedeoğlu yeni adıyla Yunus Emre Parkı ile bir bütün olarak değerlendirelim. Yeşil alanın bütünlüğünü arttıralım.

Oraya yapacağız ticarethane veya konut projeleri trafik sorunu yaratacaktır. Zaten Gazi Caddesi trafik çilesi haline gelmiştir, oraya daha çok trafik aşının önüne keselim. Trafik açısından buranın teklifteki gibi imara açılması kabul edilemez bir hata olur” dedi.

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu’nun yerine yapılacak olan Millet Bahçesi projesinde imar değişikliği teklifinin değerlendirildiği gündem maddesinde konuşan Özdel, statla ilgili alınan yanlış kararlar nedeniyle Çorum Belediyesi’nin borç batağına saplandığını söyledi.

Birkaç gün önce AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’nın “Çorum, çok kapsamlı bir millet bahçesine kavuşacak” diyerek basına demeç verdiğini anımsatan Özdel, Belediye Başkanı Aşgın’ın ise 5 Aralık 2020’de eski stadyumun yerine yapılacak Kongre ve Kültür Merkezi, Millet Bahçesi projesinin kamu yararına olmadığına ilişkin çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını söylediğini bildirdi.

Bugüne kadar gelinen açıklamalarda Millet Bahçesi için Kongre Kültür Merkezi gibi projelerin belirtildiğini fakat ticarethane yapılacağından söz edilmediğini kaydeden Özdel, “Bilindiği gibi belediye başkanlarının stadyum aşkı 10 yıl öncesine dayanmaktadır. Bu nedenle 2012 ve 2015 yılları Külcü tarafından stadyum projesi halka yutturulmuş ve gerçekler çarpıtılmıştır” dedi.

Özdel, Külcü’nün o dönem basına yansıyan açıklamalarında stadın yeri ve çevresine 1500 konut yapılacağını, bunun 645’inin ise Çorum Belediyesi’ne verileceğini söylediğini belirterek, “Çorum halkı bu hikâyeyi çok iyi biliyor. Hayal âleminde yüzülerek bütçe boşa harcandı. Stadyum nedeniyle Belediye 2015’de icralık oldu” dedi.

“BELEDİYE MECLİSİNE AÇIK ÇAĞRIMIZ”

Millet Bahçesi olarak düşünülen alanın tamamen yeşil alan olması gerektiğini anlatan Özdel, “Oraya yapacağız ticarethane veya konut projeleri trafik sorunu yaratacaktır. Zaten Gazi Caddesi trafik çilesi haline gelmiştir, oraya daha çok trafik aşının önüne keselim. Trafik açısından buranın teklifteki gibi imara açılması kabul edilemez bir hata olur.

Belediyemizin bütçesinin buna ihtiyacı olmadığını sizler defalarca belirttiniz. Belediyemiz borçlarını yönetebilir diyen sizin yönetiminizin bütçenizde, stratejik planınızda buradan arsa çıkarıp satacağım diye bir planınızda olmadığına göre bu yanlıştan dönelim.

Eğer yönetime geldiğiniz dönemde yaptığınız planlamada, 2022 bütçesinde böyle bir planınız yoksa aklınıza geleni yapmayın. 2012'den ve 2015’den ders çıkarın Çorum halkına bu yanlışı yapmayın.

Alanın tamamını, yeşil alana ve spor tesislerine çevirelim. Kapalı spor salonun ve basket sahalarının kalıyor olmasını da göz önüne alarak, burayı spor ve yeşil alan haline getirelim. Böyle yaparsak ileride bu kentte yaşayanlar bizlere teşekkür eder, eğer ticaret alanı yapıp satarsak, ‘rant için kenti kurban etmiş’ derler” ifadelerini kullandı.

“DR. TURHAN KILIÇCIOĞLU’NUN ADI VERİLSİN”

Özdel, “Bu önerimizin devamı olarak ta yapacağımız yeşil alana, parka, millet bahçesine Dr. Turan Kılıçcıoğlu'nun ismini verelim. Bu kente hizmet etmiş bir kişinin isminin bulunduğu stadyumu yıktık isek, yeni yapılan yere de ismini vermek bizlere nasip olsun” diyerek, konuşmasını tamamladı.

(Taner ŞİMŞEK)

