MHP Çorum teşkilatları sık sık farklı alanlarda vatandaşlarla bir araya geldiği ziyaretlerini Mecitözü İlçesine bağlı Doğla ve İbek köylerine ziyaretler gerçekleştirerek sürdürdü.

İl Başkanı Agah Karapıçak’a ziyarette İl Başkan Yardımcısı Abdurrahman Uysal, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Hasan Esen ve Mecitözü İlçe Başkanı Ali Ergan eşlik etti. Köy Konağında Köy Muhtarı Hasan Kirik'inde katılımı ile köylülerle biraraya gelen Karapıçak hem sorunları dinledi hem de talepleri not aldı.

Genel Başkanları Devlet Bahçeli’nin selamını vatandaşlara ilettiklerini belirten Agah Karapıçak; “Cumhur İttifakının ruhunu, Milliyetçi Hareketin varlık gayesini ve hedeflerini anlattık. Misafirperverlikleri adına başta Köy Muhtarımız Sayın Hasan Kirik olmak üzere tüm Köy sakinlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar" dedi.

MHP İl Başkanı Karapıçak ve beraberindeki heyet ayrıca terörle mücadele şehidimiz Osman Aydoğdu'nun İbek Köyü’nde yaşayan annesi Fatma Aydoğdu'nu da ziyaret ederek bir süre görüştü.

(Volkan SINAYUÇ)

