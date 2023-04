Milli eğitimin herkesin üzerinde hassasiyetle durduğu vazgeçilmez bir alan olduğunu belirten Karapıçak, “Bütçeden en büyük kaynağı, desteği her zaman Milli Eğitim almıştır. Çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanması, her türlü donanıma sahip olması için büyük hassasiyetler gösterilmiştir. Eğitim sistemimizin çok daha güçlü hale gelmesi, çocuklarımızın en iyi imkanlarla eğitimlerini sürdürmesi, herkese eğitimin eşit şartlarda ulaşması için çalışılmaktadır. Bu vesileyle Bakanımız Mahmut Özer’e çalışmalarında başarılar diliyorum. Eğitim için atılacak her adımda Milliyetçi Hareket Partisi olarak yanlarındayız. Eğitim bizim geleceğimizin güvencesi ve teminatıdır” diye konuştu.

Bakan Özer’e bundan sonraki çalışmalarında da başarılar dileyen MHP İl Başkanı Karapıçak, Milli Eğitim Bakanı ile samimi ve içten sohbette bulunduklarını ifade etti.

(Volkan SINAYUÇ)