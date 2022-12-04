2023 seçimlerine yönelik başlatılan çalışmalar çerçevesinde Genel Merkez koordinasyonunda düzenledikleri toplantıların ardından ev ziyaretlerine başladıklarını belirten MHP İl Başkanı Karapıçak; “Bütün bu etkinliklerde milletimizce partimize ve kadrolarımıza gösterilen alaka ve teveccüh, heyecanımızı kamçılamış, çalışma azmimizi artırmıştır. Türkiye ve dünyadaki duruma ilişkin toplumsal farkındalığı güçlendirmek, Cumhur İttifakı’nın hedeflerini ve muhalefetin durumunu milletle yakından paylaşmak amacıyla şimdi de “Komşum Nasılsın?” ev ziyaretlerimizi başlatmış bulunmaktayız” dedi.

Karapıçak bu ziyaretlerde ekonomik sorunlardan iç politikaya, uluslararası ilişkilerden terörle mücadeleye, Cumhur İttifakı’nın başarılarından muhalefet siyasetine kadar bir çok konunun görüşüldüğünü bildirdi.

(Haber Merkezi)

