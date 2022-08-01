MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, ilçe başkanları ile istişare toplantısı yaptı. MHP Genel Merkezi tarafından yeniden başlatılan “Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anadolu - Anlatma ve Aydınlatma” toplantılarına katılacak olan Çorum Teşkilatları istişare yaptı.

Çorum ile birlikte Amasya, Yozgat ve Tokat Teşkilatları’nın katılacağı 4 Eylül’de Sivas toplantısı öncesi İl Başkanlığı’nda biraraya gelen MHP teşkilatlar toplantı yaptı. İl Başkanı Karapıçak toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada: “İlçe Başkanlarımız ile yakın zamanda gerçekleştirecek olduğumuz "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programlarımızın planlamalarını yapmak amacıyla istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Alınan kararların ilimiz ve memleketimize hayırlar getirmesini diliyoruz” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)