Türkiye genelinde 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 45 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremlerin ardından MHP Çorum teşkilatı olarak Kahramanmaraş’ta başarılı çalışmalara imza attıklarını ve iki çadırkent kurduklarını söyleyen MHP İl Başkanı Karapıçak, üçüncü çadırkenti kurmak için Hataş’da çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Karapıçak, deprem bölgesinde ortaya çıkan ısınma ve barınma sorununa çözüm bulmak için daha önce Kahramanmaraş Karaziyaret ve Kahramanmaraş’ın 12 Şubat İlçesi Ilıca Mahallesi’ne kurdukları çadırkentten sonra üçüncü çadırkenti kurmak amacıyla Hatay’a 82 çadırı yolladıklarını söyledi.

MHP İl Başkanı Karapıçak; “MHP İl teşkilatı olarak AFAD koordineli yaraları sarmaya devam ediyoruz. Bu noktada maddi manevi katkıda bulunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.



(Haber Merkezi)

