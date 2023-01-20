MHP İl Teşkilatı da program çerçevesinde başlattıkları hane hane ev ziyaretleri ile vatandaşlarla daha yakından temasa geçiyor. Yapılan ev buluşmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Agah Karapıçak, vatandaşlara MHP'nin politikaları ve Cumhur İttifakının hedefleri anlattıklarını söyledi.

Ziyaretlerde vatandaşların yaşadıkları sorunları, talep ve önerileri dile getirdiğini kaydeden Agah Karapıçak, sohbetlerin gündeminde ekonomiden, terörle mücadeleye, iç ve dış politikadan muhalefet partilerinin tutumuna kadar ülke ve dünya gündemindeki çeşitli konular ele alındığını açıkladı

Toplumun her kesimiyle iç içe olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Karapıçak, “Komşum Nasılsın” programı kapsamında eski Milli güreşçi Haşim Saraç'ın hanesine misafir olduklarını kaydetti.

MHP Çorum teşkilatları olarak yılmadan yorulmadan çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Karapıçak, kendilerini misafir eden Haşim Saraç’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

