“Çay Sizden, Simit- Peynir Bizden” kampanyası kapsamında Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, MHP İl Başkan Yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte esnafın sofrasına konuk olan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, esnaf ve vatandaşların sevinçlerinde ve üzüntülerinde onlarla birlikte olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Esnaf ve sanatkârın kendileri için önemli olduğuna vurgu yapan Karapıçak, “Hemen hemen her fırsatta değişik meslekleri icra eden esnaflarımızı ziyaret ederek, onların güncel taleplerine çözümler üretmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki; ekmek teknelerinin başından 365 gün hiç ayrılmıyorlar, haftanın yedi günü çalışan esnafımız var. Tek amaçları Çorum ekonomisine katma değer yaratmak ve evlerine ekmek götürmek olan özverili ve çalışkan Çorumlu esnafımız her türlü takdiri hak etmektedir. Bu bakımdan her daim onlarla birlikte olmaya gayret göstererek, varsa taleplerini gücümüz oranında yerine getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)