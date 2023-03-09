MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada: “Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte Sungurlu Ziraat Odası Başkanlığına seçilen kıymetli ağabeyim Sayın Seyfi Erayhan ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak Ziraat Odamız ve Çiftçilerimiz ile ilgili her hususta destekçi olacağımızı kendilerine ilettik. Sayın Başkan ve yönetimine yeni görevin de başarılar diliyorum.” dedi.

Ziraat Odası Başkanı Erayhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Yasin Şahin ve yönetimine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

