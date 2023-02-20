Deprem bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren MHP İl Başkanı Karapıçak, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin yaşandığı ilk günden itibaren Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli’nin talimatı uyarınca MHP Çorum Teşkilatları olarak harekete geçerek başta gıda, kıyafet, barınma, ısınma, hijyen vb. alanlarda yardım faaliyetlerinde bulunduklarını ve son olarak Kahramanmaraş Karaziyaret Mahallesi’nde de bir çadır kent kurmak için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Geçen hafta yaptıkları çalışmalarda sahada çadır ve soba ihtiyacını gördüklerini, Çorum’a döndüklerinde de teşkilatlar ve vatandaşların desteği ile kısa sürede bunları temin ettiklerini belirten Karapıçak; “Karaziyaret Mahallemiz deprem dolayısı ile en çok mağduriyetlerin yaşandığı bölgelerimizden birisiydi. Bir nebze de olsa buradaki vatandaşlarımıza yardımcı olabildiysek, yaralarını sarmaya, acılarını dindirmeye vesile olabildiysek dünyalık en büyük bahtiyarlıktır bu bize. Yaptığımız çalışmalara destek olan teşkilatlarımıza, yüreği ülkesiyle birlikte atan aziz vatandaşlarımıza, değerli Belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

AFAD koordinasyonu ile bu mahalleye çadırkent kurduklarını anlatan Karapıcak, “İnşallah depremin sebep olduğu her türlü yıkıntıyı millet olarak hep birlikte el ele vererek tamir edecek ve aşacağız. MHP olarak afetzede vatandaşlarımızla buluşmaya, kucaklaşmaya devam edeceğiz. Evlatlarımızın gözyaşlarını silmeyi, umutlarını diri tutmayı inançla ve kararlılıkla sürdüreceğiz” diyerek bölgede özellikle çocukların depremin etkisinden hızla kurtulmalarını sağlayacağını düşündükleri için oyun alanları da oluşturduklarını, çadırkent içinde de bir oyun alanı kurulacağını sözlerine ekledi.



(Volkan SINAYUÇ)

