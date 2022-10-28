MHP İl Başkanı Karapıçak beraberinde Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TSO Başkanı Başarahıncal’ı ziyaret etti.

Birçok konuda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarına işaret eden Agah Karapıçak, tüm kurum ve kuruluşlar ile birlikte Çorum'un hak ettiği yerlere gelmesini istediklerini söyledi. Çorum’a fayda sağlayacak ortak çalışmaların görüşüldüğü ziyarette, iş dünyasının sorunları ve yürütülecek yeni projeler konusunda istişarelerde bulunuldu.

Sanayi alanlarında faaliyet gösteren sanayici ve iş adamlarının istek ile taleplerini her zaman önem verdiklerini vurgulayan MHP İl Başkanı Karapıçak, TSO projelerine tam destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Misafirperverlikleri ve sohbetleri için TSO Başkanı Başaranhıncal’a teşekkür eden Agah Karapıçak, başkan nezdinde tüm TSO yönetimine çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ise MHP İl Başkanı Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Büzkaya ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

