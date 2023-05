İl Başkanı Karapıçak beraberinde MHP İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte güven tazeleyerek yeniden baro başkanı seçilen Turan Kalıpcı’yı ve yönetimini ziyaret etti.

Baro Başkanı Kalıpcı’ya görevinde başarılar dileyen Karapıçak, “Toplumun daha güzel bir hayat yaşaması, hayat standartlarının yükselmesi, kültürel ve her anlamda hak ettiği yere ulaşması için her bir sivil toplum kuruluşu, her bir birim kendi üzerine düşeni layıkıyla yerine getirecektir. Yapmış olduğunuz vazifeniz hem çok zor, hem de çok kutsaldır” diye konuştu.

Avukatlık mesleğine dikkat çeken MHP İl Başkanı Karapıçak, mesleğin sorunları noktasında MHP olarak her zaman destek vereceklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baro Başkanı Turan Kalıpcı ise Karapıçak ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Türkiye’de avukatların adalet sisteminin önemli bir parçası olduğunu belirten Turan Kalıpcı, yeni dönemde de her kurumla işbirliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

Çorum’un sorunları ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu ziyarette Av. Turan Kalıpcı, baro çalışmaları ile ilgilide MHP heyetine kısa bilgiler verdi.

(Volkan SINAYUÇ)