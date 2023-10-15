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MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Alaca MHP İlçe Başkanı İsa Duru, Alaca Ülkü Ocakları Başkanı Ramazan Demiralan, parti ve ocak yöneticileri ile birlikte Alaca ziyaretleri kapsamında Alacalı Şehit aileleri ziyaret edildi. Çıplak ve beraberindekiler gözlerini kırpmadan vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlere rahmet diledi.



MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve beraberindekiler MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru, Alaca Ülkü Ocakları Başkanı Ramazan Demiralan’ı ziyaret ederek partililerle bir araya geldikten sonra başta İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen olmak üzere şehit ailelerine ziyarette bulunarak, bir süre görüştüler. İl Başkanı Çıplak ve beraberindekiler daha sonra Alaca’da Şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin ruhları için dualar okudular.