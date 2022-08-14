“Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatım ve Aydınlanma Programı” kapsamında Sungurlu Özel İdare Konferans Salonu’nda bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara 1. Bölge Milletvekili Mevlüt Karakaya, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri Cemil Yavuz Aksu ve Kürşat Türker Ercan, MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Sungurlu İlçe Başkanı Yasin Şahin, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

(Haber Merkezi)

