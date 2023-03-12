MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, deprem bölgesi olan Hatay ilinin Payas ilçesinde bir 103 kişilik çadırkent daha kurduklarını dile getirdi.

Depremden etkilenen vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak adına tüm imkanlarını seferber eden MHP İl Teşkilatı, gıda ve giyim desteklerinin yanı sıra daha önce Kahramanmaraş’ta yaptığı iki çadırkentin ardından AFAD ile koordineli şekilde Hatay İli Payas İlçesi’ne de bir çadırkent kuruyor. MHP teşkilatı ayrıca Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep’te afetzedelere çadır dağıtımı da yapıyor.

Agah Karapıçak, AFAD ile koordineli olarak yapılan çalışmalarla deprem bölgesindeki vatandaşların bir nebzede olsa yaralarını sarmaya devam edeceklerini kaydetti.



(Haber Merkezi)

