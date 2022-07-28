Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak ve beraberindeki heyet 15 Temmuz Şehitler Müzesi’ni gezdi.

15 Temmuz 2016 da yaşadığımız hain darbe girişiminin aziz milletin destansı direnişi ile bertaraf edildiğini belirten MHP İl Başkanı Karapıçak, İl ve Merkez İlçe Yönetimi olarak Çorum’da kurulan 15 Temmuz Şehitler Müzesi’ni ziyaret ederek vatan mücadelesinde şehit olan tüm Çorumlu şehitler ile 15 Temmuz şehitlerini aziz hatıraları ile yad ettiklerini vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya’nın da yer aldığı ziyaretle ilgili bir paylaşımda bulunan Karapıçak; “Türk Milletinin milli ve manevi değerlerini istismar ederek devletin kılcal damarlarına nüfuz eden ihanet şebekesi FETÖ, hakettiği cevabı 15 Temmuz’da almıştır. 15 Temmuz 2016 Devletimiz, Milletimiz ve Aziz Türk Milletinin geleceği adına bir dönüm noktası olmuştur. 15 Temmuz Türk Milletinin Yeniden Diriliş Destanıdır. 15 Temmuz’da 251 Vatandaşımızı şehit verdik. 2196 vatandaşımızsa Gazi oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, Gazilerimize ise sağlıklı sıhhatli uzun bir ömür niyaz ediyorum. Rabb'im her birinden ayrı ayrı razı olsun”

(Uğur GÖRKEM)