Milliyetçi Hareket Partisi’nde İl Başkan Yardımcısı Nurullah Müstet ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Özkaleli, partideki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Gençlik yıllarından beri MHP’de çeşitli görevleri üstlenen ve son olarak da Agah Karapıçak yönetimde il başkan yardımcısı olarak görev alan Nurullah Müstet, istifa etme gerekçesini yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

17 Eylül 2019 tarihinden beri İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını hatırlatan Nurullah Müstet, görev süresince yüreğini ortaya koyup, samimiyetle ve ülkücü edep ve terbiyesine yakışır şekilde çalışıp, partisini her alanda temsil ettiğini belirtti.

Yaklaşık 25 yıldır çeşitli görevleri üstlendiği MHP’ye ve ülkücü camiaya hizmet etmekten büyük bir onur ve gurur duyduğunu söyleyen Nurullah Müstet, İl Başkanı Agah Karapıçak’ın yönetici ve liderlikten çok uzak davranışlarına artık göz yumamayacağını vurgulayarak, istifa gerekçeleriyle ilgili şu ifadeleri dile getirdi:

“İl başkanının; yönetim kurulu ile istişareye kapalı olması, 7 aydır yönetim toplantısı yapılmayıp, herhangi bir istişare ve fikir birliği olması, ekip çalışmasına önem vermemesi, partimizin kurumsal kimliğinin geçtiği olayların yönetimle paylaşılmayıp gizli, saklı yapılması, partimizin kurumsal kimliğinin doğru temsil edilmemesi, İl başkanımızın şahsi kibir ve egosu parti içerisinde her zaman birlik ve beraberliğimizin önüne geçmesi, görev aldığı günden bu tarihe kadar hiç bir sözü ile uygulamalarının aynı olmaması, tutarsız davranışlardan ötürü parti yönetimi içerisinde çok kopukluklar ve gruplaşmalar meydana getirmiş olması, bireysel problemlerinden ötürü herkesi ötelemesi, herkesi kendine rakip görmesi, camiada ve de ilde birliği, beraberliğin sağlanmasına engel olması, partiyi bir adım öne götürmek yerine enerjisini dedikodu, fitne, fesat ve sosyal medyaya ayırması ve benzeri konularla ilgili yarattığı sorunları defalarca düzeltmek istememize rağmen, düzelme ihtimalinin artık bulunmaması sebebi ile ve en önemlisi Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önemine dikkat çektiği üstünde özellikle durduğu ülkemizin geleceği, çocuklarımızın mutlu yarınları için son derece önemli olan 2023 seçimlerine il başkanımızın katkıdan ziyade zarar vereceğine inandığımız için 02 Ağustos 2022 bugün itibari ile Çorum Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan yardımcılığı ve il yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa ediyorum.”

“Davama, partime ve liderime sadakatim sonsuza kadar devam edecektir” diyen Müstet, “Davama olan gönül bağım ve çalışmalarım parti yönetim kurulu ve il başkan yardımcısı olmadan da vardı Bundan sonrada var olacaktır. Bizim anlayışımızda fertler yok, cemiyet var düsturu yatar” ifadelerini kullandı.

Ülkücü camianın seçilen simalarından biri olan Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Özkaleli de Nurullah Müstet gibi aynı gerekçelerden dolayı merkez ilçe başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Bilindiği üzere MHP’de bir süre önce de Ahmet Namlı, Fatih Tiryaki, Kamil Yiğit, Kerem Şiranlıoğlu, Osman Öz ve Salim Çıplak da görevlerinden istifa etmişti.

(Haber Merkezi)