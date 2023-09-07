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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nin talimatları ile geçtiğimiz ay ilçe kongrelerine başlayan MHP Çorum Teşkilatları’nda Boğazkale İlçesi’nde düzenlenen genel kurul ile kongre süreci tamamlandı.

MHP’nin son ilçe kongresi Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, MHP’li Belediye Başkanları Ali Sülük, Ahmet Gelgör ve Mesut Ocaklı ile yeni İlçe Başkanlarının katılımı ile Boğazkale’de gerçekleştirildi.

Kongrenin ardından Milletvekili Kayrıcı ve beraberindeki heyet Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı’yı ziyaret ederek bir süre görüştü. Milletvekili Kayrıcı ve İl Başkanı Çıplak bu ziyaretin ardından ise Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, MHP’li Belediye Başkanları, İlçe Başkanları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyelerinin katılımı ile Boğazkale’de bir istişare toplantısı yaptı.

MHP’de ilçe kongrelerinin tamamlandığını hatırlatan Kayrıcı bundan sonra önümüzdeki Mart ayında yapılacak olan seçimlere odaklanacaklarını ve tüm ilçe belediyelerine talip olduklarını bildirdi.