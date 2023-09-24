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Atatürk Spor Salonu’nda yapılan kongreye MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve oda başkanları, Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam, Kamu Sen İl Başkanı Selim Aydın ve bağlı sendikaların başkanları, ilçe belediye başkanları, il genel ve belediye meclisi üyeleri ile çok sayıda katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan kongrede divan Vahit Kayrıcı’nın başkanlığında İlhan Kara, Hüseyin Esenyel ve Aslan Kaynar’dan oluştu.



Gündem maddelerinin görüşülerek kabul edildiği kongrede konuşan İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, yerel seçime hazır olduklarını belirterek, Cumhur İttifakı olarak Çorum’daki 16 belediyenin tamamını da alacaklarını söyledi.

Milletvekili Vahit Kayrıcı ise konuşmasında CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız’a yüklendi. Tahtasız’dan Sezgin Tanrıkulu’nun TSK ile sözlerine karşı bir-iki laf söylemesini isteyen Kayrıcı, “Lafla peynir gemisi yürümez. Çorumla ilgili ne yapılacaksa bizler onu yaparız. Biz lafa değil, icraata bakarız” dedi.

Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet İhsan Çıplak yeniden MHP İl Başkanlığına seçildi.

MHP’nin yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Ali Beyaz, Abdullah Dalyan, Adem Bıyık, Ahmet İmal, Ahmet Yağmur Çırak, Aytaç Hızarcı, Celal İrtürk, Derviş Bolat, Erdal Taş, Faruk Menteş, Abdullah Furkan Yılmaz, Hakan Alagöz, Hasan Şahin, Mehmet Konyalıoğlu, Mustafa Özcan, Mustafa Karaca, Mustafa Pekel, Mustafa Serdar Avcu, Okan Arık, Ramazan Yolcu, Sinan Eryücel, Talip Kazak, Tuncay Koçak, Yener Ceylan.”