Deprem ve can kaybına yönelik MHP Çorum İl Teşkilatı öncülüğünde ilimizin dört bir yanından bölgeye yardım ve destek ekipleriyle gerekli ihtiyaçlar yollandı.

Depremin hemen ardından MHP İl Başkanı Agah Karapıçak öncülüğünde ilçelerde başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler deprem bölgesine gönderildi. Başta ısıtıcı, soba, yakacak, battaniye, mont, bebek bezi ve maması olmak üzere çeşitli malzemelerden oluşan yardımlar bizzat İl Başkanı Agah Karapıçak tarafından bölgeye götürülerek afetzedelere ulaştırıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da topyekun deprem bölgesindeki yaraları sarmak adına tek vücut olduğunu belirten Agah Karapıçak, bu sürecin el birliği ile aşılıp, yaraların sarılacağı söyledi. Depremin yaralarını sarmak, sıkıntıları el birliği ile aşmak için seferberlik içinde çalıştıklarını belirten Agah Karapıçak, “Ülkemize geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Çorum halkının deprem bölgesine yardımları ulaştırmak için seferber olduğuna vurgu yapan Karapıçak, “Toplama merkezlerimizde gençlerimiz başta olmak üzere gönüllü vatandaşlarımız, gelen yardım malzemelerini tasnif edip paketleyerek tırlarla deprem bölgesine gönderiyor. Görüldüğü gibi çok yoğun ve hummalı bir çalışmaya şahit oluyoruz. MHP Çorum İl ve İlçe Teşkilatları durmaksızın deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardım malzemelerini toplamaya, organize etmeye ve toplama merkezlerine ulaştırarak depremzedelerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sıkıntılı süreçleri de ülke olarak el birliği ile aşacağız. İnşallah hep birlikte yaralarımızı saracağız “

Çorum Ülkü Ocakları da depremlerin ardından başladığı yardım kampanyasında ikinci aracını bölgeye gönderdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlatılan kampanya sonucu toplanan yardımların Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gönderildiğini belirten Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, yaraların sarılması için üzerlerine düşen her sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini bildirdi.

(Haber Merkezi)