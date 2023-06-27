TBMM'deki makamında ziyaret eden heyet, MHP Milletvekili Kayrıcı'ya hayırlı olsun temennisinde bulundular.

MHP İl Başkanı Agah Karapıcak, “Çorum için gelecek Milliyetçi Hareket diyerek çıktığımız yolda 21 yıl aradan sonra hasretimize son veren Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı’yı TBMM'de İlçe Başkanlarımız ile ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Çorum'da özlenen, Milliyetçi Hareketin temsilini layıkıyla yerine getireceğinden emin olduğumuz kıymetli Vekilimize çalışmalarında kolaylıklar diliyor, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Rabb'im mahçup etmesin, hayırlı uğurlu olsun” dedi.



ALACA HEYETİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Arslan, Alaca Ülkü Ocakları Başkanı Ramazan Demiralan, Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, Panko Birlik Başkanı Bülent Özdemir, Alaca Belediye Meclis Üyesi Gökhan Arslan, Alaca Belediye Meclis Üyesi Ziya Yağlı ve önceki dönem Ülkü Ocakları Alaca Ülkü Ocakları Başkanı İsa Duru da MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı TBMM’de ziyaret etti.

MHP Çorum Milletvekili Kayrıcı’ya hayırlı olsun temennisinde bulunan heyet, çeşitli hediyeler takdim etti.