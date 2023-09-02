İlçedeki bir düğün salonunda tek liste halinde yapılan kongrede Selim Dölcü, MHP Osmancık ilçe başkanı seçildi.
Dölcü başkanlığındaki yönetim kurulunda Mete Çakı, Sinan Kaya, Cihan Dibek, Bayram Arslan, Ümit Şafak, Seher Kökez, Cihan Dinya, Doğan Zeytünlü, Sakin Karadaş, Mehmet Yonar, Mahmut Gündoğdu, Ahmet Arslanbaş, Emin Elverici ve Mustafa Duman yer aldı.
Kongreye, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Amasya Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayraktar, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ile partililer katıldı.