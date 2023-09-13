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İlçe Seçim kuruluna yönetim kurulu ile birlikte Belediye Başkan Vekili Seher Kökez, İlçe Ocak Başkanı Bayram Çakır ve belediye meclis üyelerinin katılımı ile giden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Selim Dölcü mazbatasını aldı.

Selim Dölcü, “Mazbatamızı aldık. Akabinde Horasan Erenlerinden ilçemizin manevi mimarlarından olan Koyun Baba Türbesi’ni ziyaret ederek bismillah dedik. İlk yönetim kurulu toplantımızı da gerçekleştirdik. Doğduğumuz ve doyduğumuz yaşadığımız ve yaşlandığımız Güzel şehrimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışacağız gayret göstereceğiz görmeyenin gözü duymayanın kulağı olacağız” dedi.

MHP İlçe Başkanı Dölcü ve yönetimi mazbatanın ardından Belediye Başkanvekili Seher Kökez'e ziyarette bulundu.

Ziyarette çeşitli konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, Başkanvekili Kökez, MHP İlçe Başkanı Selim Dölcü ve ilçe teşkilatı üyelerine görevlerinde başarılar diledi.