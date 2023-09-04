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Mevcut başkan Reşit Büzkaya’nın aday olmadığı seçimde tek liste halinde seçime gidilirken, Ahmet Kurtbaş MHP’nin Çorum’daki yeni Merkez İlçe Başkanı seçildi.

Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda önceki gün öğleden sonra düzenlenen kongreye Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Türkiye Kamu-Sen İl Başkanı Selim Aydın, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, TÜRKAV Çorum Şube Başkanı İsmail Deli, ilçe başkanları, sendika başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partili delegeler katıldı.

Önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya’ya hizmetleri için plaket verilen kongrede Milletvekili Kayrıcı ile İl Başkanı Çıplak birer konuşma yaparak önümüzdeki mahalli idareler seçimlerinin önemine değindi. Ülkenin içinde bulunduğu ortamla ilgili de açıklamalarda bulunan Kayrıcı ile Çıplak, yerel seçimde ilimizdeki 16 belediyenin tamamına Cumhur İttifakı olarak talip olduklarını açıkladı.

Kongrede daha sonra seçime geçildi. Buna göre Ahmet Kurtbaş başkanlığındaki yeni MHP Çorum Merkez İlçe Yönetim Kurulu “Ahmet Şahinbaş, Ali Rıza Derici, Celal Karasu, Dursun Ceylan, Erdal Beker, Fatih Alaca, Hakan Seyrek, Hakan Hışır, İshak Kepçeli, Kamil Yiğit, Lütfi Tekin, Mehmet Tuncay, Mevlüt Demirparmak, Mustafa Yılmaz, Mustafa Karaman, Nihat Furkan Karaman ve Onur Karaman”dan oluştu.