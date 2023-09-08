Tahmini Okuma Süresi: dakika

MHP Merkez İlçe’de geçtiğimiz günlerde Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılan kongrede mevcut başkan Reşit Büzkaya aday olmamış ve tek liste halinde yapılan seçimde Ahmet Kurtbaş MHP’nin yeni Merkez İlçe Başkanı olmuştu.

MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş dün Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldı. MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve İl Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımı ile mazbatasını alan Ahmet Kurtbaş bugünden itibaren yerel seçimler için hazırlıklara başlayacaklarını söyledi. Törende ayrıca MHP’nin İl Kongresi’nin ise 24 Eylül 2023 Pazar günü yapılacağı da açıklandı.

Buna göre Ahmet Kurtbaş başkanlığındaki yeni MHP Çorum Merkez İlçe Yönetim Kurulu “Ahmet Şahinbaş, Ali Rıza Derici, Celal Karasu, Dursun Ceylan, Erdal Beker, Fatih Alaca, Hakan Seyrek, Hakan Hışır, İshak Kepçeli, Kamil Yiğit, Lütfi Tekin, Mehmet Tuncay, Mevlüt Demirparmak, Mustafa Yılmaz, Mustafa Karaman, Nihat Furkan Karaman ve Onur Karaman”dan oluştu.