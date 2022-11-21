Devlet Bahçeli önümüzdeki yıl yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temasıyla Samsun’daki miting dönüşünde Çorum’a uğradı.

Çorum’da Hancılar Et Lokantası’nda mola veren Bahçeli’yi MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İl ve İlçe yöneticileri, Belediye Başkanları, 21.Dönem MHP Milletvekili Vahit Kayırıcı, il ilçe ocak yöneticileri karşıladı.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak; “Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’yi ilimizde misafir etmekten onur duyduk, şeref duyduk, huzur bulduk” diye konuştu.

Samsun’da yapılan açık hava toplantısına tam kadro katıldıklarını söyleyen Karapıçak, MHP teşkilatları olarak güçlü ve büyük Türkiye için gece gündüz göreve hazır olduklarını bildirerek “Bugün yapılan mitinge Çorum’dan katılım sağlayan teşkilâtlarımıza ve ülkesinin yarınları ile dertlenen, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in hitaplarını dinlemek için bizlerle birlikte Samsun'da bulunan tüm dava arkadaşlarımız ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bölgesel olarak düzenlenen açık hava toplantılarında ki katılım ve coşku Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları tarafından kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun ilimizde devam etmiştir. Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli yine tarihe not düşmüş, bugünün analizini yapmış ve geleceğe seslenmiştir. Samsun’da yapılan bu toplantı milletimiz Cumhur İttifakına olan bağlılığı ve MHP’ye olan güveni bir kez daha göstermiştir. Ülke sevdalılarının adayı belli kararı nettir. MHP olarak 2023'ün Lider Ülke Türkiye yolunda Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in izinde, kararlılıkla gece gündüz çalışacağız” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

