MHP İl Başkanı Karapıçak Mecitözü Köprübaşı Köyü’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, onlarla sohbet ediyor. MHP olarak her zaman sahada olduklarına vurgu yapan Karapıçak, teşkilat olarak genel merkezin bütün projelerini başarılı bir şekilde yerine getirdiklerini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamlarını vatandaşlara ileten Karapıçak, ziyaretler sırasında vatandaşların talep ve sorunlarını dilediklerini söyledi.

Köprüalan’da vatandaşlar ile yaptığı sohbette konuşan Agah Karapıçak, şunları söyledi; “Bizler MHP olarak bu yıl gerçekleştirilecek olan genel seçimin ülkemizin geleceği noktasında son derece önemli olduğunun ve yüzyılın seçimi olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle de hiçbir anımızı heba etmeden vatandaşlarımızla bir araya gelerek Cumhur ittifakımızı ve Cumhur ittifakının gerçekleştirdiği kazanımları milletimizle paylaşmaktayız. Aynı zamanda bu kazanımları terse çevirmek isteyen mihraklar ve o mihrakların içimizdeki uzantılarının gaye ve amaçlarını da Aziz milletimizle istişare etmekteyiz.

Köprübaşı köyünde halkla bir araya gelerek köyümüzün sıkıntılarını, tarafımıza bildirilen taleplerini not ederek gücümüz nezdinde konulara eğileceğimizi belirttik. Bizleri sabırla dinleyen ve geleceğin Lider ülke Türkiye yolunda Cumhurbaşkanımızı ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni yalnız bırakmayacaklarını belirten Aziz hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum sağ olsunlar var olsunlar”

(Haber Merkezi)

