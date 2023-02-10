MHP Sungurlu İlçe Başkanı Yasin Şahin, İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocaklarının bulunduğu binanın üst katını deprem bölgesinden gelecek vatandaşların konaklaması için hazırlandığını söyledi. Şahin, ayrıca yardım severlerin anahtarlarını teslim ettiği 23 adet eşyalı evin ise depremzede aileleri ile kalabileceği şekilde hazırladıklarını ifade etti.

İlçe Başkanı Şahin, “Gıda, kıyafet, battaniye, ısıtıcı, bez, mama, ayakkabı ve diğer ihtiyaç malzemeleri temin edilmesinde yardımcı olan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Yardımlarınızı MHP ilçe teşkilatımız ve Ülkü Ocaklarımızın bulunduğu binamızda teslim alıyoruz” ifadelerini kullandı.