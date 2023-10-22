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İl Başkanı Çıplak İlçe Teşkilatını, İskilip Ülkü Ocağını, İskilip Belediyesi’ni, kurum ve kuruluşları ziyaret etti. Ziyaret kapsamında şehit Emre Dokumacı’nın ailesine ziyarette bulundu. İskilip gezisinde MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’a eşlik eden Belediye Başkanı Ali Sülük ziyaretle ilgili şu bilgileri aktardı:



“İl Başkanımızın İskilip gezisi kapsamında; İlçe Başkanım Mehmet Aktaş, Ülkü Ocakları İlçe Başkanım Hayrullah Bodur, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Meclis Üyelerim ile birlikte, Şehidimiz J. Ast. Kd. Çvş. Emre Dokumacı’nın ailesini, PTT İskilip İlçe Müdür Vekili Kamile Çağıl’ı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Ecer’i ve Proje Sorumlusu Atanur Yılmaz’ı ziyaret ettik. Kendilerine göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür eder, Şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet dilerim.

Sonrasında İlçe Başkanlığı binamızda teşkilat üyelerimizle bir araya geldik. İl Başkanımız Sn. Mehmet İhsan Çıplak tarafından mahalle ve köy temsilciliklerimize atanan ülküdaşlarımıza yetkilendirme belgeleri takdim edildi. Nazik ziyaretlerinden dolayı İl Başkanımıza teşekkür eder, mahalle ve köy temsilciliklerine atanan teşkilat üyelerimize görevlerinde başarılar dilerim.”