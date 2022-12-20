Ferhat A. İdaresindeki 19 PE 185 plakalı otomobil ile Tuğrul Ö.'nün kullandığı 19 TH 239 plakalı otomobil İskilip yolunda çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aralarında MHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ölçen'in kardeşinin de bulunduğu yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, kazada yaralanan MHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ölçen'in kardeşi Tuğrul Ölçen'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

