MHP İl Başkanı Agah Karapıçak öncülüğünde İl Yönetim ve İlçe Başkanları, Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, KAÇEP İl ve İlçe Başkanları, Kamu-Sen ve TÜRKAV İl Başkanları önceki gün düzenlenen MHP Grup Toplantısı’na katıldı.

Grup toplantısı sonrasında açıklama yapan Karapıçak; “MHP Çorum teşkilatları olarak tüm il ve ilçe teşkilatlarımız, Belediye Başkanlarımız ve Meclis Üyelerimiz, İl Genel Meclisi Üyelerimiz, KAÇEP İl ve İlçe Başkanlarımız, Kamu-Sen ve TÜRKAV İl Başkanlarımızın geniş katılımıyla Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin yaptığı MHP Grup toplantısına katılım sağlamak için Ankara’ya geldik. Grup toplantısına Çorum olarak tam kadro katıldık. Genel Başkanımızın tarihe notlar düştüğü bu ana bizlerle beraber şahitlik eden, katılım sağlayan heyetimizde ki herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum ediyorum. Grup Toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli konulara değindi” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli de yurt genelinde sürdürülen “Adım Adım 2023; Köyüm Benim Sohbet Toplantıları” hakkında bilgi verdi. Bahçeli, ayrıca başta emeklilikte yaşa takılanlarla, sözleşmeli çalışanları ilgilendiren, vatandaşların lehine mühim kazanımlar sağlayacak kanuni düzenlemelerin sırasıyla hayata geçileceğinin müjdesini verdi.

Terör örgütlerinin sadece Türk insanının değil, tüm insanlığın ortak kan davalısı, ortak can düşmanı olduğunu söyleyen Bahçeli, terörü besleyenlere misliyle karşılık verileceğini sözlerine ekledi.

Çorum heyeti daha sonra Genel Merkez’de milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları ile bir süre görüştü.

(Volkan SINAYUÇ)

